Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta: anche Napoli ovest è una polveriera. Bombe, stese, omicidi

116 Visite

Sempre peggio, non solo in provincia. Il crimine organizzato e non è in piena espansione. Un’altra notte di terrore, un altro segnale sinistro, un’altra bomba fatta esplodere tra i palazzi. A ventiquattr’ore dalla deflagrazione che ha seminato il panico nella zona di via Diocleziano, i bombaroli della camorra sono tornati a farsi vivi. Questa volta è toccato al quartiere di Pianura, dove un ordigno è stato fatto brillare la scorsa notte in via Evangelista Torricelli, nei pressi del portone di ingresso del civico 372. La detonazione non ha causato danni o feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che indagano sull’accaduto.

Benzina sul fuoco in un clima già avvelenato dai rischi di nuove faide a macchia di leopardo. Ma, soprattutto, la conferma amarissima di ciò che sta diventando la guerra tra bande di camorra a Napoli: una lotta senza quartiere che persegue finalità para-terroristiche, seguendo una precisa strategia della tensione che punta a indebolire gli avversari di turno, ma soprattutto a instaurare tra i residenti un clima di soggezione e timore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS