Marano, al plesso Ranucci ora si “lotta contro i calabroni”

Caro direttore, non bastavano il covid, le elezioni, le allerte meteo… Nel plesso Ranucci adesso ci tocca aver a che fare anche con le colonie di calabroni. Siamo già in un istituto vecchio e poco curato, e ora dobbiamo stare attenti all’incolumità del personale e degli alunni per questa nuova sventura. Le segnalazioni c’erano ma ormai telefonate e mail indirizzate agli organi preposti non si contano più. Niente è stato fatto finora. Vedremo fin quando dovremo tenere finestre e porte chiuse, evitare di frequentare il giardino, vestirci prettamente di colori chiari ed evitare di sudare (!) o bere dalle fontane. Una situazione paradossale come tante di questo comune sfortunato e mal governato!

Lettera firmata da diversi genitori













