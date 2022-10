Marano, Commissione locale paesaggio: altre due nomine. La vicenda va in archivio tra ombre e polemiche. Il punto più basso della gestione commissariale

92 Visite

Maria Rosaria Passaretti, dipendente del settore lavori pubblici, di recente indagata dalla Procura assieme ad altri ex funzionari comunali per vicende attinenti alla sfera dell’igiene urbana, e Maria Rosaria Perillo, dipendente del settore amministrativo, nominate rispettivamente presidente e segretario della Commissione Locale per il Paesaggio.

La commissione, per il resto, è composta da Giampiero Natale, Teresa Leone, Mariateresa Giammetti, Massimo De Marino e Felice Esposito. Membro supplente è invece Bartolomeo Iodice. Due componenti era già stati individuati (e quindi sono stati confermati) dal consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose.

Con l’individuazione del presidente e del segretario della Commissione locale paesaggio, dopo mesi di polemiche e verifiche disposte dai commissari (poco positivi e attenti anche su questa vicenda), si chiude anche questa pagina della vita amministrativa del Comune di Marano. Una pagina che ha fatto storcere il naso a tanti, addetti ai lavori in primis, divenuta un po’ l’emblema di questa (purtroppo) pessima gestione commissariale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS