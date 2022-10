Codici: si riapre un caso sospetto di malasanità a Napoli, bene le nuove indagini disposte dal Gip

106 Visite

Nuove indagini per fare luce su un presunto caso di malasanità che sarebbe avvenuto all’ospedale Cardarelli di Napoli. È lì che il 30 luglio dello scorso anno un paziente di 68 anni è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Nei giorni scorsi il Gip ha disposto la riapertura del caso e l’associazione Codici, impegnata da anni contro la malasanità, si è attivata per fare la sua parte.

“Con le nuove indagini – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ci auguriamo che venga fatta chiarezza. Come denunciato dai parenti, ci sono degli aspetti oscuri, a partire dal funzionamento delle bombole di ossigeno di cui necessitava il paziente”.

Affetto da una fibrosi polmonare, l’uomo era stato ricoverato per un lieve malore all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, da dove è stato poi trasferito in ambulanza al Cardarelli di Napoli. Il decesso è avvenuto nel trasferimento dal triage al reparto di Pneumologia. Stando alla denuncia dei parenti, si sarebbe verificato un malfunzionamento di una bombola. Alle nuove indagini il compito di fare luce sul caso.

L’associazione Codici è impegnata da anni in azioni legali contro la malasanità. È possibile segnalare casi sospetti allo Sportello Nazionale telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

