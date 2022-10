Punti di vista. Meloni giura, si chiude la fase post elezioni. Prima donna premier, ora tocca lavorare

Con il giuramento della Meloni e del suo governo si chiude celermente la fase post elezioni. Sono trascorsi solo 27 giorni dalle elezioni e tutti i passaggi istituzionali sono stati fatti e la nuova compagine di governo forte del chiaro e largo mandato del popolo è pronto ad affrontare le sfide interne e esterne al nostro paese. A prescindere dal proprio credo politico di ognuno di noi Giorgia Meloni passerà alla storia come prima donna ad assumere la guida del governo e bisogna ammettere che la sua ascesa politica non è dovuta a logiche politiche più o meno trasparenti oppure nominata dalle segreterie di partito come è avvenuto negli ultimi decenni.

La legittimazione politica della Meloni è frutto del più alto momento di democrazia quale è il momento elettorale; elezioni che hanno indicato con chiarezza che doveva essere Lei a guidare la compagine del nuovo governo. Risultato sancito dal popolo sovrano come recita la Carta Costituzionale che deve essere essere vissuto da tutti da posizioni diverse ma sempre nel pieno rispetto della Costituzione vangelo della vita democratica del nostro Paese. La vera innovazione di queste ultime ore di politica istituzionale sta nel fatto che una donna è premier nel nostro paese cosa che lascia ben sperare per la risoluzione dei tanti problemi che sono sul tavolo di politica interna e internazionale se è vero che le donne hanno una marcia in più. In primis vi è la crisi economica che morde fortemente che passa attraverso la soluzione del problema energetico dovuto al caro prezzo del gas e dell’ energia elettrica, altra priorità sarà il cessate il fuoco alla guerra ai confini dell’Europa dovuta all’invasione dispotica della Russia di un territorio sovrano quale è l’Ucraina.

Temi scottanti che richiedono grande senso di responsabilità e lungimiranza politica da parte del governo che dovrà mettere in gioco tutte le proprie risorse umane, intellettuale, politiche e di condivisione al di fuori degli schemi ideologici che oggi risultano essere obsoleti o per lo meno poco credibili. La squadra di governo è composta da 17 uomini e 7 donne. Due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovan. Sono 9 i ministri di Fdi, 5 quelli di Forza Italia e 4 della Lega. Mentre sono 6 le personalità fuori dalla politica che entrano nel governo Meloni. Presidente del Consiglio dei ministri: Giorgia Meloni Ministro degli Esteri: Antonio Tajani (anche vicepremier) Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti Ministro della Giustizia: Carlo Nordio Ministro della Salute: Orazio Schillaci Ministro delle Infrastrutture: Matteo Salvini (anche vicepremier) Ministro della Difesa: Guido Crosetto Ministro dello Sviluppo Economico (imprese e made in Italy): Adolfo Urso Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida Ministro dei Rapporti col Parlamento: Luca Ciriani Ministra della Famiglia: Eugenia Roccella Ministro per le Politiche del mare e del Sud: Nello Musumeci Ministro per gli Affari Europei e Pnrr: Raffaele Fitto Ministra del Turismo: Daniela Santanchè Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano Ministra del Lavoro: Marina Calderone Ministro degli Affari regionali e Automonie: Roberto Calderoli Ministro dell’Istruzione e del Merito: Giuseppe Valditara Ministra della Disabilità: Alessandra Locatelli Ministra delle Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati Ministro della Pubblica Amministrazione: Paolo Zangrillo Ministra dell’Università e della Ricerca: Annamaria Bernini Ministro per lo sport e i giovani: Andrea Abodi Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano.

Michele Izzo.