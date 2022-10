Ispezioni Asl nei locali di Napoli, riscontrate numerose irregolarità

81 Visite

Stop ai pasti senza glutine e non solo. Proseguono i controlli con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge in materia igienico-sanitaria. Nella serata di venerdì 21 ottobre, il personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Napoli ha effettuato un intervento di vigilanza negli esercizi di ristorazione nella zona di Fuorigrotta e in piazza Nazionale.

I controlli igienico sanitari sugli esercizi di ristorazione effettuati venerdì dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, stavolta nelle zone di Fuorigrotta e piazza Nazionale, hanno fatto registrare 52 prescrizioni, 2 diffide, 3 sanzioni per un totale di 5.000 euro, con una sospensione della linea di somministrazioni di pasti senza glutine. Restano invece le prescrizioni a carico della pizzeria Brandi che, contrariamente a quanto indicato in una pec rivolta al Dipartimento di Prevenzione, non ha ancora ottemperato alle misure indicate. L’intervento che ha coinvolto 14 Unità del Dipartimento di Prevenzione , 2 Medici Veterinari, 4 Medici e 8 Tecnici della Prevenzione, testimonia come si trovino ancora spesso condizioni igieniche insufficienti sia strutturali, come ad esempio il mancato rispetto delle destinazioni funzionali di base tra i prodotti che arrivano in tavola e quelli che rientrano sporchi, che in merito alla presenza di alimenti non tracciati.













