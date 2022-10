Presidente dei due rami del parlamento, insulti e offese. Izzo: “Atto grave e antidemocratico”

Attaccare gli esponenti di un eventuale nuova compagine politica uscita dalle urne vincitrice espressione del voto del popolo dopo anni di governi formati nelle segreterie dei partiti o per volere dei salotti “buoni” è un atto grave antidemocratico. Bisogna sempre ricordarsi che la Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti sanciti dalla Costituzione e il voto è una delle forme. Quando poi gli attacchi sfociano in atti intimidatori come quelli che hanno visto protagonista il Presidente del Senato con scritte intimidatorie e stella a 5 punte sui muri del quartiere romano della Garbatella o lo striscione apparso sul Colosseo con la scritta la lotta continua e il nome del Presidente capovolto allora bisogna stare attenti e riflettere. Si riflettere nella consapevolezza che non ci vuole molto a sfociare di nuovo nella filosofia del terrore, vista anche la crisi socio-economica che morde e morderà ancora di più nei mesi prossimi. E ancora più disarmante sono le dichiarazioni del segretario del P.D. fatte a Berlino a margine del congresso dei Socialisti Europei ,quando afferma che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una ‘logica perversa’ e ‘incendiaria’ e che la scelta dei parlamentari italiani confermi ‘le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa’, ciò è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale. Va ricordato che la moralità politica va vissuta ed esercita nel rispetto della Carta Costituzionale fulcro della Democrazia e il non rispetto di essa è sinonimo di arroganza politica che è l’antitesi della vita democratica costata tante vite al nostro paese. Si può essere non in sintonia con un credo politico,lo si può contestare ma sempre nel rispetto delle idee sancito sempre dalla Carta Costituzionale e questo concetto vale per tutti esponenti politici e cittadini comuni, perché la libertà di professare il proprio credo politico è linfa vitale per la democrazia.

Michele Izzo