AVERSA, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN MERCATO DI ALIMENTI CHE POTEVANO NUOCERE ALLA SALUTE DEI CITTADINI

100 Visite

Da anni ogni sabato cittadini di nazionalità Ucraina avevano creato in Piazza Marconi una vera e propria sorta di mercato abusivo dove venivano venduti cibi come carne pesce ed altro senza la etichettatura e la tracciabilità degli alimenti. Molti cittadini residenti in zona e commercianti denunciavano ormai da anni questa incresciosa situazione senza ricevere risposta. Di questa situazione qualche giorno fa è stato interessato il Comandante della Polizia Locale della Città di Aversa Colonnello Antonio Piricelli, che senza pensarci più di una volta ha organizzato un apposito servizio finalizzato a verificare questa pericolosa situazione. Dagli accertamenti effettuati dagli Agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Piricelli è emersa una situazione incresciosa ed ai limiti, cittadini stranieri in Piazza Marconi senza nessuna autorizzazione vendevano cibi di dubbia provenienza privi della etichettatura e della tracciabilità, che per le condizioni in cui erano

tenuti potevano anche nuocere alla salute di chi li consumava. A seguito degli accertamenti sono state elevate sanzioni di 5000 Euro per le mancate autorizzazione e di 6000 Euro per la mancata tracciabilità degli alimenti che sono stati sequestrati ed inviati al macero.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS