Meloni furiosa: “Non accetto diktat sui nomi, grave quello che ha fatto Forza Italia”

Fatto il Senato, tocca alla Camera. Poi sarà la volta del nuovo governo. Ma mentre in pubblico si complimenta con Ignazio La Russa e su Facebook posta foto degli eletti di Fdi, Giorgia Meloni in privato è furiosa. Con Silvio Berlusconi per il diktat su Licia Ronzulli. «Noi lavoriamo per l’Italia, spero che gli altri vogliano fare lo stesso», dice in pubblico. Mentre ai suoi fa sapere che «quello di oggi (ovvero la scelta di Forza Italia sull’uscita dall’aula, ndr) è stata un grandissimo gesto di mancanza di rispetto». E qualcuno getta benzina sul fuoco esortandola a «non dare nulla agli alleati». Ovvero a ritirare quella «proposta generosa» con la quale sperava di aver trovato la quadra sui ministri. E a farsi davvero il nuovo governo «da sola», dicendo agli alleati semplicemente «prendere o lasciare».













