Marano, il Comune stanzia altri 15600 euro per l’affitto della scuola non a norma di Castel Belvedere. Ma l’ente non rinnoverà l’accordo con i proprietari

Poco più di 15 mila e seicento euro a titolo di canone di occupazione per il secondo semestre del 2022 per la scuola di Castel Belvedere (sede distaccata Darmon), di proprietà di E.D. E’ quanto stanziato dal Comune di Marano che ha intenzione, quando tutto sarà pronto, di spostare gli studenti ospitati in quella scuola nei locali della Sime costruzioni confiscati alla famiglia Simeoli. Il Comune ha già comunicato al proprietario di non voler rinnovare i contratti in scadenza e validi fino al dicembre 2022 e febbraio 2024. L’immobile, come ricorderete, presenta allo stato ancora difformità urbanistiche. Da quanto si apprende, c’è una richiesta di condono edilizio in itinere ma l’ente non avrebbe mai rilasciato la relativa licenza.













