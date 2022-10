Marano, dopo un anno di attesa, oggi controlli straordinari del territorio: in campo vigili e polizia di Giugliano

541 Visite

Sono in corso sul territorio di Marano una serie di controlli congiunti da parte della polizia municipale e agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca. L’esito dei controlli non è ancora noto. Le verifiche dovrebbero riguardare vari aspetti, tra cui viabilità e attività commerciali. Dopo oltre un anno di quasi nulla (eccezion fatta per qualche abuso edilizio rilevato grazie alle segnalazioni dei cittadini), ora arriva questo controllo congiunto del territorio, che necessiterebbe di controlli (specie in alcune attività) costantemente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS