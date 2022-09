Napoli, risse e facinorosi. Di Fenza: “Bene l’utilizzo delle guardie particolari”

21 Visite

“Solo una settimana fa in una nota stampa avevo denunciato una vergognosa rissa scoppiata all’esterno del Bar Cimmino di Posillipo, dove fu violentemente pestato un giovane affetto da una patologia oncologica.

Segnalavo, inoltre, che la rissa scatenatasi era solo l’atto finale di una deriva che si protraeva da troppo tempo, infatti, durante i week end Via Petrarca viene presa d’assalto da balordi e facinorosi che disturbano la quiete pubblica. Avevo chiesto alla proprietà di ricorrere ad un servizio di vigilanza per prevenire tali situazioni. Ebbene a distanza di 7 giorni la proprietà ha piazzato all’esterno del bar delle guardie giurate particolari che garantiranno sicurezza e tuteleranno tutti quei bravi ragazzi che si recano al Bar Cimmino per prendere un caffè.

Desidero complimentarmi con loro. Questo è il segnale che quando la politica, il mondo dell’imprenditoria e le forze dell’ordine collaborano si possono raggiungere risultati importanti a beneficio della collettività. Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Posillipo che hanno subito aperto un’indagine per individuare ed identificare i responsabili dell’aggressione. Già da diversi giorni gli uomini della PS hanno intensificato i controlli su tutta la zona di Posillipo. Mi auguro e spero che con le guardie particolari giurate e una maggiore presenza delle forze dell’ordine serva a porre un freno alle barbarie di coloro che circolano in strada solo per arrecare danni al prossimo.”

Così in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS