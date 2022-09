Napoli, assessore Ferrante inaugura lavori al Palavesuvio

Era presente la Nazionale di Volley Femminile che in questi giorni sta disputando, proprio al Palavesuvio, il pre-mondiale che le azzurre giocheranno contro Turchia, Serbia e Polonia in vista del mondiale che partirà il 23 settembre.

“Ospitare in un impianto come il Palavesuvio la nazionale italiana di pallavolo femminile per il quadrangolare di preparazione ai prossimi mondiali rappresenta un grande orgoglio per la nostra città, dopo aver conquistato il titolo mondiale con la nazionale maschile!

Il grande entusiasmo per questo evento dimostra, ancora una volta, le enormi e benefiche potenzialità dello sport. Potenzialità ancora più efficaci in quartieri delicati e a rischio come Ponticelli, dove lo sport può e deve rappresentare strumento di integrazione e di inclusione e di lotta contro l’emarginazione e la dispersione scolastica. Per questo ringrazio vivamente DHL per l’organizzazione dell’evento e per la sensibilità mostrata.”