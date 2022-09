Cartelle esattoriali, truffe per intascare le parcelle: in provincia di Napoli 20 avvocati indagati

Per cinque avvocati indagati, A.A.41 anni di Caivano, per suo marito C.R. 40 anni, – ritenuto uno dei promotori – P.B., 43 anni di Pozzuoli, G.A. 47 anni di Afragola, L D’A 47 anni, di Afragola e per S.P., 47 anni, di Frattamaggiore, titolare del Caf, il reato ipotizzato è quello di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, falso per induzione, falsità ideologica in certificati e anche di indebito utilizzo dei dati dei contribuenti, reato previsto dalle norme sulla privacy. Per gli altri indagati, una ventina i legali e una quindicina di “ estrattori”, i reati ipotizzati vanno dalla truffa aggravata e continuata, falsità ideologica in certificati e violazione delle norme sulla privacy per l’indebito utilizzo dei dati persona, codice fiscale compreso. L’indagine, che ha coperto un arco di tempo che va dal 2013 e fino a tutto luglio del 2021, è scattata in seguito ad una circostanziata denuncia sporta dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossioni, i seguito a verifiche e riscontri sull’abnorme volume di ricorsi presentati quasi sempre dagli stessi legali all’ufficio del Giudice di Pace di Afragola, Caivano, Crispano, Marano. Nel corso delle indagini, almeno una quarantina di persone destinatarie delle cartelle esattoriali per le quali era stato presentato il ricorso, convocate in Procura sono cadute dalle nuvole e non hanno riconosciuto come propria la firma apposta al ricorso. Prossimo round giudiziari, il sette dicembre prossimo, data fissata dal gup Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord, per l’udienza preliminare, al termine della quale, gli attuali indagati, corrono il rischio di essere processati o nel migliore dei casi, il gup potrebbe anche decidere l’archiviazione.