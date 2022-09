Sorrento: agente libero dal servizio arresta uno spacciatore in spiaggia

76 Visite

Ieri pomeriggio un agente del Commissariato di Sorrento, libero dal servizio, mentre si trovava sulla spiaggia di Marina del Cantone ha notato due persone dirigersi verso la scogliera e, poco dopo, ha visto una di esse consegnare qualcosa all’altra in cambio di una banconota.

Il poliziotto ha raggiunto e bloccato i due trovando l’acquirente in possesso di una bustina contenente circa 0,3 grammi di hashish, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di una bustina con circa 0,25 grammi della stessa sostanza, un’altra con circa 0,3 grammi di marijuana e 115 euro.

S.M., 40enne pakistano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS