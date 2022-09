MARANO, ANNO DOMINI 2022. PARTITI E LISTE CIVICHE (CON I NOMI CHE PROPONGONO) CI PORTERANNO AL QUINTO SCIOGLIMENTO PER CAMORRA

285 Visite

Non c’è un solo partito o lista civica di Marano, che si sta proponendo in vista delle prossime elezioni comunali, che non abbia al proprio interno qualche personaggio border line. Qualcuno finito nel mirino della giustizia o che abbia fortemente sostenuto soggetti condannati o imputati in importanti processi, palazzinari in odor di malavita, colletti bianchi o gente con parentele inquietanti, quelle che – assieme ad altre motivazioni – hanno portato per ben 4 volte allo scioglimento del Consiglio comunale. Noi lo abbiamo scritto la prima volta sei-sette mesi fa e lo ribadiamo ora: se la linea è questa e non si comprende che c’è necessità di voltare pagina rischiamo seriamente il quinto scioglimento, un vero e proprio record mondiale.













