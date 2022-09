Smart working, verso la proroga fino al 31 dicembre per fragili e genitori di figli under 14

23 Visite

Oltre a una serie di misure per aiutare imprese e famiglie a sostenere il caro energia, la prossima conversione in legge del decreto Aiuti bis (su cui i partiti sembra abbiano trovato l’accordo) porterà a nuovi sviluppi in tema di smart working. La modalità di lavoro da remoto sarà prorogata fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.

Le norme che regolamenteranno lo smart working dopo l’approvazione del decreto saranno le stesse in vigore fino al 31 luglio: deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale e – per quanto riguarda i genitori di figli under 14 – in famiglia non deve esserci già un genitore che non lavora o che percepisce uno o più ammortizzatori sociali, come ad esempio la cassa integrazione. Queste due categorie dal primo agosto sono prive di una tutela legislativa che gli permetta di ricorrere allo smart working. Con l’iter parlamentare del decreto Aiuti bis il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, aveva annunciato una reintroduzione della misura, non rinnovata in estate per problemi di copertura. Per questa proroga le risorse arriveranno dal Fondo sociale per l’occupazione del ministero del Lavoro e il costo stimato è di circa 18,6 milioni di euro.