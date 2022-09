Gestione del Rione Terra: l’Amministrazione promuove un percorso di ascolto con la città

Il Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e l’Amministrazione comunale intendono attuare un percorso di ascolto, consultazione e partecipazione della comunità puteolana nel processo di ideazione e costruzione della Governance e dello strumento di gestione da adottare per il Rione Terra. L’obiettivo è attuare una strategia di progettazione partecipata e di sviluppo condiviso, nonché sperimentare un modello attivo di cittadinanza. Si invita quindi la nostra comunità, cioè le varie componenti politiche, sindacali, economiche, sociali e culturali, a porsi in contatto con l’Assessore al Governo del territorio e della Rigenerazione urbana, prof. Giacomo Bandiera, per fissare un incontro, momento di ascolto e confronto delle istanze, delle idee, delle progettualità inerenti questo decisivo tema di possibile sviluppo e progresso per la nostra città. Il confronto sarà dettato e compreso all’interno di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale nr. 130 del 02/08/2022, quindi per “procedere, alla luce della rinnovata valutazione degli interessi pubblici inerenti la gestione amministrativa dell’antica rocca “Rione Terra”, alla individuazione di un diverso modello di governance per la gestione e la valorizzazione culturale dell’intero compendio immobiliare del “Rione Terra” che, pur nella partecipazione e nel coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dovrà garantire il mantenimento della governance in capo all’Amministrazione pubblica”. Nel dettaglio, la fase di ascolto rappresenterà un percorso di analisi comunitaria, sia per confrontarsi con il territorio e la comunità puteolana che per definire proposte operative di intervento, in modo da mettere l’Amministrazione nelle condizioni di: – Approfondire i bisogni e le aspettative dei diversi stakeholder cittadini (istituzioni politiche territoriali, partiti e movimenti politici, sindacati, imprenditori, commercianti, associazioni culturali, organismi no profit, comitati cittadini) – Raccogliere e organizzare le informazioni su temi, spazi, gestioni e culture relativi al Bene Rione Terra – Individuare le priorità di intervento e definire percorsi condivisi di sviluppo relativi al nostro Centro Antico-Storico. Gli incontri si terranno negli uffici comunali di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, da martedì 20 settembre 2022 e fino a martedì 11 ottobre 2022. Si prega, per ogni richiesta e/o comunicazione di far riferimento alla Dott.ssa Tiziana Esposito all’indirizzo email tiziana.esposito@comune. pozzuoli.na.it e al numero telefonico 0818551338. L’Amministrazione comunale confida nella volontà e nelle capacità della nostra città, che attraverso le sue più varie istanze comunitarie saprà farsi parte attiva di questo importante percorso di partecipazione condivisa. Il Sindaco Luigi Manzoni | L’Assessore Giacomo Bandiera