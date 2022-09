Giugliano, ko a Cerignola nei minuti di recupero

55 Visite

Giugliano beffato in pieno recupero. I tigrotti cadono (1-0) sul campo del Cerignola, che si aggiudica l’intera posta in palio grazie alla rete realizzata da Malcore. Gara combattuta per lunghi tratti, con il Giugliano che bada soprattutto a non prenderle. Pochissime le occasioni di marca gialloblu. I padroni di casa del Cerignola, guidati in panchina dall’ex Napoli Michele Pazienza, ci credono fino all’ultimo respiro. Il Giugliano gestisce male gli ultimi secondi del match e allo scadere Malcore regala il successo ai pugliesi. Una sconfitta che brucia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS