Napoli United, arriva la terza sconfitta di fila. Passa il Villa Literno e Maradona si fa espellere per proteste

Ancora una sconfitta in rimonta, la terza di fila, per il Napoli United di Diego Maradona junior. Multietnici piegati in casa (gara giocata al Vallefuoco di Mugnano per l’indisponibilità del San Gennaro) anche dal Villa Literno. I casertani di mister Amorosetti passano di misura (2-1) al termine di una gara combattuta ma povera di contenuti tecnici. Ritmi blandi e poche occasioni da gol nella prima frazione di gioco. Passano in vantaggio i padroni di casa con Arciello. Pari nel finale del primo tempo: lo sigla Pragliola che sfrutta un buco della retroguardia del Napoli United. Ripresa più movimentata e decisa da una rete di Falco che sugli sviluppi di una punizione supera Ascione. Nel finale Maradona junior si fa espellere per proteste.













