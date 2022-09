Elisabetta, l’ultimo viaggio: il feretro ad Edimburgo, 2 milioni di persone

55 Visite

Un ultimo viaggio fra i silenzi, il raccoglimento e l’esplosione di qualche appaluso liberatorio in mezzo a un’ininterrotta ala di folla. Elisabetta II, la regina più longeva della storia britannica, ha avviato di domenica il tragitto verso la dimora definitiva della sepoltura, lasciando per sempre l’amata residenza scozzese di Balmoral per raggiungere Edimburgo: capitale della nazione del Regno più indocile, ma forse anche più vicina al suo cuore, dove domani il feretro sarà esposto per la prima volta all’omaggio dei sudditi nella cattedrale di St Giles, dopo un rito alla presenza del suo primogenito e successore, re Carlo III, atteso in città nelle stesse ore. Il corteo ha iniziato ad attraversare di buon mattino un Paese su cui il lutto – calato l’8 settembre con l’annuncio della morte della figlia 96enne di Giorgio VI – è destinato a proseguire per diversi giorni.













