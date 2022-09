QUARTIERI SPAGNOLI: “furto a spinta” davanti ai Carabinieri. 22enne in manette, è caccia al complice

79 Visite

Il “furto a spinta”, una manovra complicata che i ladri utilizzano per portare via i veicoli su due ruote. E’ necessaria grande abilità ed equilibrio e Domenico Riccardi, 22enne napoletano, ha dimostrato di averne.

Fortuna un po’ meno.

Piena notte in Via Speranzella. Carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro passeggiano in strada e notano due persone a bordo di altrettanti scooter. Quello più avanzato è spento, sospinto dal motore di quello che segue, il piede del centauro poggiato sulla scocca.

La scena è troppo ghiotta per non intervenire e questo è ciò che accade.

Il 22enne si rende conto di essere passato proprio davanti ad alcuni militari, ferma il motorino, ha la premura di metterlo sul cavalletto e poi scappa a piedi.

Percorre pochi metri ed è già in manette.

L’altro fugge ma i carabinieri sono già sulle sue tracce.

Riccardi è stato arrestato per furto e poi sottoposto ai domiciliari.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS