Carlo parla ai sudditi: “Nel solco di mia madre, sempre al vostro servizio”

Buona parte del suo discorso è stato un tributo alla regina defunta e alla madre scomparsa: ma Carlo ha dato anche indicazioni importanti per il futuro.

Qui è arrivato un passaggio particolarmente significativo del discorso: quando ha ricordato la «particolare relazione e responsabilità del sovrano verso la Chiesa d’Inghilterra, la Chiesa nella quale la mia propria fede è profondamente radicata». Un segno che, accanto al rispetto per il pluralismo che caratterizza il Regno Unito, re Carlo non intende abdicare al suo ruolo di sovrano cristiano, dal quale in ultima analisi deriva il suo diritto divino a regnare.