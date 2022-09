Carlo III, primo bagno di folla a Buckingham Palace

Oggi la prima esecuzione di “God Save The King” per Carlo

Oggi, durante la cerimonia in memoria di Elisabetta II alla Saint Paul’s Cathedral, verrà eseguita la prima versione ufficiale dell’inno nazionale britannico con il testo modificato in seguito all’ascesa al trono di Carlo III.

Così, riferisce l’agenzia PA News, “God Save the Queen”, ovvero “Dio salvi la Regina”, diventerà “God Save the King”, “Dio salvi il Re”. Cambia anche il genere del pronome nel verso “Send her victorious, happy and glorious”, che diventa “Send him victorious”.