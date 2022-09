Elezioni, Pd Napoli: le 5 richieste a Franceschini e Speranza

1) -Assoluta difesa del Patto Per Napoli e nuove proposte per i finanziamenti verso le Città, fondamentali per tutelare e migliorare i servizi ai Cittadini;

2) -Conferma e difesa del PNRR unico strumento di finanziamento, che migliora le condizioni del Sud con interventi strutturali, ogni tipo di rimodulazione significherebbe mortificate la possibilità di superare ritardi storici delle città meridionali, come nelle intenzioni del centro destra;

3)-Intervenire con misure strutturali non più derogabili, sulla grande emergenza sociale della Città di Napoli che riguarda il lavoro, bisogna continuare a sostenere il lavoro fatto in questi anni dai comitati, e nell’ultimo anno dal Comune di Napoli, per tutelare le soluzioni che si stavano programmando per un lavoro sinergico fatto con il Ministero lavoro ed interni e la Regione Campania;

4) -Continuare ad investire sul tema della casa diritto fondamentale per garantire la dignità e la certezza all’abitazione a migliaia di cittadini, rafforzando la quota di riparto regionale con più fondi per l’Aiuto fitto, per la morosità incolpevole, più investimenti per l’edilizia residenziale pubblica e la rigenerazione urbana delle periferie;

5) -Garantire livelli essenziali di assistenza paritari per tutte le Regioni di Italia che superino l’insopportabile divario tra Nord, Centro e Sud Italia in materia di riparto per il finanziamento alle prestazioni sanitarie ed agli investimenti in materia di istruzione in primis per gli asili nido;

È su queste battaglie ed emergenze che il gruppo consiliare del Pd Napoli, sosterrà il Pd e la coalizione di centro sinistra con i suoi candidati, perché solo così si possono battere le destre e difendere la nostra città e le Regioni del Sud dal loro tentativo di creare un paese a due velocità facendo pagare un caro prezzo ai territori del Meridione di Italia.

Acampora Gennaro

Amato Enza

Esposito Aniello

Esposito Pasquale

Madonna Salvatore

Vitelli Maria grazia.