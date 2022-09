A 73 anni l’eterno principe Carlo diventa re

170 Visite

Nel momento esatto in cui la Regina Elisabetta II, morta a 96 anni giovedì 8 settembre nel Castello di Balmoral in Scozia, ha “esalato il suo ultimo respiro” il figlio, il principe Carlo, è diventato Re d’Inghilterra. Questo perché il primogenito della sovrana è il primo nella linea di successione per il trono e “morto un re, per dirla in modo un po’ brutale, se ne fa subito un altro”, spiega Repubblica che ricorda come l’incoronazione, durante la quale Carlo sarà bagnato con acqua santa dall’arcivescovo di Canterbury e in cui giurerà fedeltà alla patria e avrà la corona sul capo.

“La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un caro sovrano e di un’amata madre. So che la sua perdita sarà percepita profondamente in tutto il Paese, il Regno e il Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla consapevolezza del rispetto e del grande affetto che la Regina ha così largamente ricevuto”, è il messaggio di Carlo dopo la morte della madre.

Si prevede che il nuovo sovrano terrà la sua prima udienza con la premier Truss in giornata. La proclamazione formale sarà fatta non appena possibile nell’Accession Council al St James’s Palace.

Carlo diventa re alla veneranda età di 75 anni, l’esatto opposto di sua madre, Elisabetta II, che sali al trono a soli 25 anni quando il padre Giorgio IV mori improvvisamente. Carlo ha aspettato un’intera vita di diventare Re tanto da essere rimasto erede al trono più a lungo di chiunque altro nella Storia e di essere il più anziano principe a indossare la Corona.













