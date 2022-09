Marano, sigilli allo stadio comunale: è diventata una discarica. Da mesi denunciavamo irruzioni e presenze non autorizzate

194 Visite

Erano mesi che denunciavamo le continue vandalizzazioni e la presenza di persone non autorizzate, anche di notte, all’interno dei locali dello stadio comunale. Per mesi, come sempre, il problema è stato sottovalutato dal Comune più scarso dell’Europa occidentale. Ieri mattina un’auto, una Fiat Punto, entrava e usciva indisturbata dall’ingresso dell’impianto che affaccia su via Di Vittorio. Così i vigili hanno deciso di sequestrare la struttura: all’interno c’è di tutto, rifiuti, soprattutto pneumatici e vernici. Per rimettere in sesto l’impianto – un tempo fiore all’occhiello della città – occorreranno diversi milioni di euro.













