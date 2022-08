Castellammare. Casillo (PD) e Cirillo (IC): “Bene l’impegno dei Commissari per il piano di caratterizzazione dell’arenile”

55 Visite

“Accogliamo con favore la decisione della triade commissariale di Castellammare di Stabia di avviare il piano di caratterizzazione dell’arenile” – è quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Mario Casillo (Partito Democratico) e Luigi Cirillo (Impegno Civico).

Con determina dirigenziale dello scorso 24 agosto, infatti, è stato dato il via libera all’incarico di servizi per l’effettuazione del Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio dell’arenile prospiciente la Villa Comunale della città di Castellammare di Stabia.

“Un passo propedeutico per continuare quel percorso di recupero e fruizione del mare antistante la città stabiese. Dopo l’attività di recupero della balneabilità ora l’obiettivo è la bonifica dell’arenile. La Regione è pronta a fare la propria parte, come stiamo dimostrando in tutti questi anni” – concludono i due esponenti regionali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS