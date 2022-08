Elezioni, il Pd e la notte dei lunghi coltelli. Seggio in bilico per Lello Topo

188 Visite

Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd, è il capolista del listino di Napoli per i democrat. È stata, quella scorsa, una sorta di notte dei lunghi coltelli per Enrico Letta, costretto a prendere decisioni complesse lasciando fuori o in bilico diversi big del suo partito. Scelte difficili, prese ieri a notte inoltrata dalla segreteria nazionale, dovute anche al dover “salvare” alcuni esponenti provenienti da altri partiti o da fuori regione. Ora è ufficiale chi scenderà in campo.

Sono tre le candidature da fuori regione che ospiterà il Pd campano: su tutti il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà il capolista di Napoli provincia. Dietro i due capolista Sarracino e Speranza il Pd ha piazzato Loredana Raia e, al terzo posto, Lello Topo sia nel collegio di Napoli città che della provincia.

Per Topo significa un seggio assai in bilico. Le “ospitate” del Pd campano non si fermano però a Speranza, al Senato sono state confermate le indiscrezioni che vedranno il ministro Franceschini capolista nel collegio napoletano e Susanna Camusso (alle sue spalle Federico Conte) nell’altro. Dietro Franceschini ci sono Valeria Valente e, solo al terzo posto, Enzo Amendola. Per un seggio il sottosegretario alla presidenza del consiglio deve probabilmente sperare che Valente sia eletta, in Puglia dove è stata candidata alle spalle di Francesco Boccia, oppure nell’uninominale di Napoli.

Tutto confermato invece negli altri collegi. Piero De Luca sarà capolista a Salerno con Rosetta D’Amelio alle sue spalle. A Caserta capolista Stefano Graziano seguito da Antonella Pepe. Per gli esterni si conferma che Luigi Di Maio correrà nell’uninominale di Acerra e Pomigliano, lì dove potrebbe nascere la sfida della vita con l’ex premier e capo m5s, Giuseppe Conte.

PROPORZIONALE CAMERA CAMPANIA 1

NAPOLI 1

1 Roberto Speranza 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Roberta Gaeta

NAPOLI 2

1 Marco Sarracino 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Antonella Ciaramella

PROPORZIONALE CAMERA CAMPANIA 2

BENEVENTO-CASERTA

1 Stefano Graziano 2 Angela Ianaro 3 Erasmo Mortaruolo 4 Antonella Pepe

AVELLINO-SALERNO

1 Piero De Luca 2 Rosetta D‘Amelio 3 Nunzio Senatore 4 Caterina Lengua

UNINONIMALI (nei collegi non presenti l’indicazione del candidato non spetta al Pd)

Napoli U01 Paolo Siani; NAPOLI U06 Paola Raia; BENEVENTO Antonella Pepe; AVELLINO Maurizio Petracca; SCAFATI Paola Lanzara

PROPORZIONALE SENATO NAPOLI

1 Dario Franceschini 2 Valeria Valente 3 Enzo Amendola 4 Giuliana Di Fiore

PROPORZIONALE SENATO CAMPANIA 2 (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)

1 Susanna Camusso 2 Federico Conte 3 Eva Avossa 4 Giovanni Lombardi

UNINOMINALI (nei collegi non presenti l’indicazione del candidato non spetta al Pd)

Napoli 04 Valeria Valente; Caserta Tommaso De Simone; Benevento Carlo Iannace.













