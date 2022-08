Fiorella Mannoia e Christian De Sica live a Maiori

110 Visite

Due appuntamenti d’autore per due imperdibili serate dell’estate 2022 a Maiori: domani, mercoledì 17 agosto, all’Anfiteatro del Porto Turistico approda Fiorella Mannoia con il suo live “La Versione di Fiorella Tour – Estate 2022”, mentre giovedì 18 agosto il palcoscenico sul mare sarà tutto per Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”.

“LA VERSIONE DI FIORELLA” Ad aprire la due giorni l’interprete e la voce per eccellenza del cantautorato italiano, una delle figure più straordinarie della musica italiana, impegnata come donna, autrice, interprete nella musica e nella vita sociale e politica, che approda a Maiori con il suo ultimo show con cui sta girando e conquistando tutta la penisola. Fiorella Mannoia fa infatti tappa in Costiera Amalfitana con il tour che prende il nome dal suo programma tv e in cui interpreta i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi di “Caffè nero bollente”, “Il cielo d’Irlanda”, “Quello che le donne non dicono”, fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnarla sul palco i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. INFO UTILI Il tour “La Versione di Fiorella” è prodotto e organizzato da Friends&Partners, la tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni e ZA.VI. Management. I biglietti per assistere allo sono ancora disponibili nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2) e saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino dell’Anfiteatro aperto il giorno dello show dalle ore 18. Per chi vorrà sarà possibile raggiungere l’Anfiteatro del Porto Turistico via mare andata e ritorno da Salerno con una corsa serale speciale dedicata, grazie all’accordo con la Travelmar, che partirà da Salerno molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 (arrivo a Maiori ore 20.30) e farà ritorno da Maiori alle ore 00.00 (con arrivo a Salerno alle ore 00.30). Il servizio ha un costo totale speciale di andata e ritorno di € 10,00 a persona (oltre il costo del biglietto) ed è acquistabile insieme al titolo d’ingresso all’evento direttamente su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/fiorella-mannoia-tour-estivo-porto-turistico-15316032/.

GIOVEDÌ “UNA SERATA TRA AMICI” Il giorno dopo, giovedì 18 agosto, l’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori ospiterà “Una serata tra amici“ con Christian De Sica e il suo concerto-spettacolo showman. Dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’Attore torna ad esibirsi dal vivo e si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica: da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Ad accompagnarlo nell’appuntamento in Costiera Amalfitana una Big Band formata da 18 elementi. INFO UTILI Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Berti Live, la tappa a Maiori è a cura di ZA.VI. Management e Anni 60 produzioni. I biglietti per assistere allo sono ancora disponibili nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2) e saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino dell’Anfiteatro aperto il giorno dello show dalle ore 18. Per chi vorrà sarà possibile raggiungere l’Anfiteatro del Porto Turistico via mare andata e ritorno da Salerno con una corsa serale speciale dedicata della Travelmar che partirà da Salerno molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 (arrivo a Maiori ore 20.30) e farà ritorno da Maiori alle ore 00.00 (con arrivo a Salerno alle ore 00.30). Il servizio ha un costo totale speciale di andata e ritorno di € 10,00 a persona (oltre il costo del biglietto) ed è acquistabile insieme al titolo d’ingresso all’evento direttamente su Ticketone https://www.ticketone.it/event/christian-de-sica-porto-turistico-15314801/).

Le emozioni partiranno così da un viaggio mozzafiato prima di godersi i due live nella splendida cornice del Porto Turistico di Maiori, suggestivo anfiteatro con tutti posti a sedere nel cuore della Divina, ancora più piacevole e veloce da raggiungere via mare.

