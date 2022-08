Elezioni 2022, nuovo sondaggio: boom Meloni, percentuali alte anche per Calenda

143 Visite

Tra i leader in campo nelle elezioni politiche del 25 settembre gli italiani non hanno dubbi, il premier favorito è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è al primo posto nel sondaggio realizzato da Roberto Baldassari di Lab21.01 per per Affaritaliani tra i leader chi gli italiani vorrebbero a Palazzo Chigi dopo il voto. La presidente FdI cresce dello 0,8% e sale al 22,7%, davanti a Enrico Letta che perde lo 0,7%, e passa al 21,1%. A un soffio il leader della Lega Matteo Salvini con il 21%. Percentuali altissime per Carlo Calenda che raggiunge il 17,2% davanti a Giuseppe Conte che cresce di oltre un punto percentuale e va al 12,3%.

Il centrodestra si attesta al 47,6 per cento e stacca di 15 punti il centrosinistra (32,5). Il primo partito nella rilevazione di Baldassarri è il Pd (lista Italia Democratica e Progressista) dato, stabile, al 25,3 per cento. In crescita di tre decimali Fratelli d’Italia che va al 22,1%.













