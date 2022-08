Coppia in vacanza a Napoli, auto svaligiata in 15 minuti mentre erano pronti per ripartire. Città ostaggio dei delinquenti

371 Visite

Una coppia di infermieri napoletani, che vivono e lavorano a Milano, avevano deciso di tornare al Sud per salutare i parenti durante le ferie estive. Dopo una breve permanenza in città i due erano pronti a ripartire. Salutati parenti e amici, dopo aver caricato tutte le valige in auto, i due hanno deciso di fare una sosta al McDonald di Afragola prima di affrontare il lungo tragitto. Quando sono tornati alla macchina la coppia ha rinvenuto il lunotto di un finestrino spaccato, le serrature disinserite e più nulla all’interno. Sono bastati circa 15 minuti ai ladri per svaligiare completamente l’auto dei due infermieri, privandoli di tutti i loro averi presenti all’interno della vettura, portando con sé persino le mozzarelle che avevano acquistato per portarle a Milano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS