Marano, impianto per lo smaltimento dei rifiuti in un capannone dell’area Pip. Parere negativo espresso dall’ufficio tecnico comunale

L’ufficio tecnico comunale esprime parere negativo nel procedimento di rilascio dell’Aua (autorizzazione unica ambientale) relativo all’installazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi nell’area Pip. La richiesta era stata avanzata dalla società Eco Rottami e aveva spinto la Regione Campania a chiedere i necessari pareri anche al Comune di Marano.

Il capo settore tecnico, nel ribadire il diniego dell’ente cittadino, fa riferimento – come avevamo già tempo addietro indicato in un articolo sul tema – a una relazione urbanistica a firma dell’ex funzionario comunale Paola Cerotto, che rilevava anomalie nel frazionamento del capannone della Eco Rottami, società che ha avanzato la richiesta per l’installazione del sito. L’ufficio inoltre fa riferimento al contenzioso ancora in corso tra il municipio e la società Iniziative industriali di Sant’Antimo, conseguente alla revoca della convenzione da parte del Comune di Marano, ad oggi titolare assoluto – come ribadito da alcune sentenze – dei capannoni non alienati a suo tempo dai Cesaro. Allo stato pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti (in parte demandati all’architetto Gianpaolino, confermato dai commissari straordinari) scrive l’ingegnere Martino, “non si può che esprimere parere urbanistico negativo”.













