Il caro prezzi e soprattutto l’aumento esponenziale delle bollette di luce e gas, stanno mettendo in ginocchio i panificatori. Il dl Aiuti bis sembra aver ignorato la categoria, come sottolineato dall’Unipan (Unione panificatori della Campania), una delle pochissime ad aver mantenuto lo stesso prezzo dei prodotti. Il settore chiede aiuti economici al governo, per evitare il collasso.













