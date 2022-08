Elezioni, finora depositati 70 simboli. Meloni tiene la fiamma in quello di Fdi

63 Visite

C’è il “partito della follia” ma anche quello dei “poeti d’Azione“. Sono 70 i simboli presentati fino a questo momento al Viminale per le elezioni del 25 settembre. Ai 55 già depositati ieri si sommano i 25 del sabato, mentre il termine ultimo è fissato in domenica 14 agosto alle ore 16. Tra i simboli presentati finora, al numero 70, quello che il suo stesso depositante, Pierluca Dal Canto, ha definito “il più brutto simbolo” di questa elezione: una serie di scritte nere su fondo bianco, tra le quali spiccano “no alla cassa forense”, “no cavie”, “no carta digitale”, “no moneta elettronica”. Un contrassegno studiato apposta per concorrere al premio di più brutto. Il nome del “partito” è Movimento per l’instaurazione del socialismo scientifico cristiano – No cassa forense.

Tra i simboli dei partiti principali, invece, Giuseppe Conte ha depositato personalmente quello del Movimento 5 Stelle. Il simbolo è quello noto, la scritta ‘Movimento‘ con le cinque stelle disegnate. “Avete visto che bel rosso cuore? Invece il coraggio ce lo mettiamo noi”, ha detto Conte affiggendo lui stesso il simbolo in bacheca. Nel logo, come anticipato, non c’è il nome dell’ex premier. Alla domanda sul dove il leader dei 5 stelle si candiderà, se alla Camera o al Senato, Conte ha risposto: “Vi faremo sapere a breve”. Il simbolo ricopre quindi la postazione 74 in bacheca.













