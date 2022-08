Marano, tornano dalle vacanze e trovano i ladri in casa. Due feriti. Sul posto i carabinieri

490 Visite

Una rapina si è consumata poco fa in un’abitazione di via Marano-Pianura, nei pressi del ristorante La Collina. Le modalità dell’accaduto non sono ancora chiare. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia. Queste le prime informazioni. Seguono aggiornamenti.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che mamma e figlio – appena rientrati dalle vacanze – hanno trovato i ladri in casa. I due hanno riportato feriti, sono stati condotti in ospedale.













