Aversa, il gip convalida i tre sequestri operati dalla polizia locale

Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato i controlli in materia ambientale per prevenire e reprimere i fenomeni legati alla cosiddetta “ TERRA DEI FUOCHI”. Dalla attività poste in essere dalla Polizia Locale sono state poste sotto sequestro di Polizia Giudiziaria n.3 attività, tra le quali un meccanico ed elettromeccanico, un gommista ed un attività artigiana meccanica tutte in esercizio senza le dovute autorizzazioni ed in particolare autorizzazioni ambientali. Il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli esaminati i sequestri posti in essere dalla Polizia Locale e la corretta esecuzione ha convalidato i tre sequestri.













