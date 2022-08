Concorsone Napoli, saranno 250 mila i candidati

103 Visite

Concorsone Napoli, saranno 250 mila le domande per poco meno di mille posti di lavoro. Le iscrizioni sono partite. Tante le figure professionali richieste: istruttori tecnici, direttivi, vigili, maestre, operatori culturali e geometri. Per tanti è e sarà l’occasione della vita. Chissà se tutto filerà per il verso giusto, già in passato, in Campania, abbiamo assistito a procedure assurde arricchite da polemiche e scarsa trasparenza.













