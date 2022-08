Elezioni, Bassetti pronto a candidarsi e sogna di fare il ministro. “Speranza un disastro, serve un esperto”

111 Visite

Matteo Bassetti pronto a candidarsi, alla Camera o al Senato. L’infettivologo, intervistato da alcuni quotidiani, dice di essere un liberale e di sognare di guidare il ministero della Salute. Bassetti non ricorre a giri di parole: “Serve un esperto della materia, non uno che impiega sei mesi solo per capire come azionare la macchina. Io sono pronto ma anche se dovesse essere un altro, poco importa: l’importante è che si faccia”. Il ministro Speranza? “Un disastro”, secondo Bassetti.















