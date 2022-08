Elezioni, flat tax. Salvini risponde a Letta: “Si può fare ed è necessaria per l’Italia, no a nuove tasse”

71 Visite

La flat tax si può fare, Matteo Salvini risponde nuovamente a Letta e precisa che per rimettere in sesto l’economia italiana la misura è più che necessaria, mentre Letta insiste sulla nuova tassa di successione da dare in dota ai 18 enni. Salvini spiega che l’aliquota forfettaria è pari al 15 per cento sull’imponibile e si applica sotto la soglia dei 65 mila euro di fatturato annuo. Regime forfettario a cui hanno già aderito – nel corso degli ultimi tempi – oltre 239 mila partite IVA. 15 per cento ridotto a 5 per cento per i primi 5 anni di nuova attività.













