Agropoli, subacqueo sportivo salvato dai finanzieri

I finanzieri a bordo del guardacoste Gottardi, nelle acque antistanti Agropoli, hanno salvato un subacqueo sportivo in evidente difficoltà in quanto ferito e sanguinante. L’Unità navale si è avvicinata al soggetto e lo hanno salvato, prestando i primi soccorsi e trasferendo poi il subacqueo presso il presidio ospedaliero di Salerno. Sono in corso attività per identificare l’autore delle lesioni.













