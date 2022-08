La voce del cittadino. Marano, cambi di residenza? Niente da fare, due addetti in ferie. Al Comune ci vorrebbe l’Esercito

161 Visite

Recarsi all’ufficio anagrafe per un cambio di residenza e sentirsi dire che non ci sono gli addetti perché ambedue in ferie fino al 16 agosto è talmente inverosimile da sembrare una barzelletta. Purtroppo è la realtà e mi complimento con colui o colei che ha firmato il permesso ad entrambe per lo stesso periodo. Assoluta noncuranza per il cittadino. Assurdo, vergogna!

Post di Giovanna (Marano) ripreso dalla pagina Marano Oggi.













