Casavatore. “L’ex sindaco Vito Marino sonoramente bocciato dai tribunali e dal voto popolare”: l’affondo di Claudio Caturano

“L’ex sindaco Vito Marino sonoramente bocciato dai tribunali e dal voto popolare, crea solo polemiche strumentali per non perdere quei pochi consensi che gli sono rimasti”. L’affondo è del presidente del Consiglio, Claudio Caturano. Sta spopolando sui social la campagna contro la maggioranza guidata dal primo cittadino Luigi Maglione e il presidente Caturano che replica post su post a quelli che definisce “colpi” della calura estiva. “Non mi lascio scalfire dalle polemiche strumentali create ad arte da alcuni esponenti dell’opposizione che sembrano aver dimenticato di aver amministrato la città fino a qualche anno fa con scarsissimi risultati”. Caturano non lesina ulteriori stoccate ai gruppi politici della minoranza e all’ex sindaco Vito Marino che hanno sollevato dubbi sulla gestione amministrativa del governo cittadino. “Non c’è alcun retro-pensiero dietro le decisioni di rivedere alcune decisioni tra cui le convocazioni dei consigli comunali che non hanno trovato larga condivisione. Voglio semplicemente ricordare che tornare sui propri passi è un elemento di intelligenza, tuttavia – spiega Caturano – se queste sono le argomentazioni che l’opposizione intende utilizzare per criticare l’operato della maggioranza non credo che bisogna preoccuparsi molto”. Il presidente torna poi sulla vicenda della lettera privata e non protocollata indirizzata alla sua persona relativamente all’assenza delle minoranze dal civico consesso. “Le critiche sono del tutto immotivate poiché e documentalmente provato che i consigli comunali tranne il venerdì, sono stati convocati in tutti i giorni della settimana e mai di mattina per poter rendere accessibile alla cittadinanza le sedute. I consiglieri di opposizione – prosegue – piuttosto che affidarsi a proclami propagandistici di un “fu” primo cittadino farebbero bene a presenziare e votare atti da essi stessi caldeggiati e proposti nelle commissioni”. “Sono mesi che l’opposizione ormai si aggrappa a tutto pur di coprire le loro défaillance e mi domando cosa ha fatto di concreto e visibile Marino per l’ambiente, la viabilità, la sicurezza, l’urbanistica i rifiuti tranne che pensare alla nomine del consorzio ? La verità è che c’è solo l’interesse politico e strumentale di chi schiodato dalla sedia tende a generare confusione tra i cittadini alimentando polemiche sterili. I casavatoresi – chiosa il presidente – hanno già dimostrato, di non credere alle favole e ai proclami di Marino & Co e della vecchia amministrazione bocciata dal popolo che aveva tributato più voti a Luigi Maglione poi confermato dai tribunali”.

