Da Santoro a Sandrino Ruotolo, nasce il partito pro Putin e anti occidente (a prescindere)

Conte più Santoro, più De Magistris, più Sandrino Ruotolo, ecco il quadro che mancava. È la novità del giorno e va a occupare lo spazio elettorale che per brevità si può definire non atlantico, in controtendenza rispetto alle scelte politiche di Draghi, poco sensibile ai valori occidentali e pronto a sventolare la bandiera della pace per dare voce alle ragioni di Putin e magari più in là mostrarsi sensibile alle rivendicazioni di Pechino su Taiwan. Sono quelli che considerano la Nato un’alleanza che semina discordia e rende più incerto l’equilibrio del mondo. Il punto di partenza ideologico è la netta avversione al capitalismo. L’alternativa, anche in questo caso, resta nebulosa. L’obiettivo è calamitare il voto di protesta, di rabbia, rancore, insofferenza, delusione, paura che la sinistra, e la destra, non possono e non riescono a intercettare. È dare alle piazze più scontente un manifesto elettorale, evocando il più possibile lo spettro dell’autunno caldo. La crisi economica e sociale è il loro alleato più forte. Il loro punto debole è la credibilità, la tecnica narrativa mischia l’immaginario da «grande fratello» con l’oratoria di Santoro e di un Di Battista. È una sfida senza dubbio difficile ma ha più senso del «campo largo» sognato fino a poco tempo fa del Pd. L’offerta politica perlomeno è più chiara, anche se anacronistica, anti occidentale e già in passato rivelatasi fallimentare.













