Monteruscello di Pozzuoli: carabinieri arrestano pusher, continuano i controlli anti-droga

A Monteruscello di Pozzuoli continuano gli arresti per droga da parte dei carabinieri della locale compagnia. A finire in manette questa volta Michele Scotto di Vetta*, 39enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. I militari della stazione insieme ai colleghi della sezione operativa lo hanno perquisito. Rinvenuti e sequestrati 256 grammi di hashish in parte già suddivisa per la vendita oltre ad altri 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, strumenti da taglio e confezionamento. L’uomo aveva tentato di eludere il controllo tentando di disfarsi del marsupio che portava con sé ma i militari lo hanno recuperato e l’uomo è stato arrestato.

Il 39enne è in attesa di giudizio.

* nato a Pozzuoli il 10 ott 1982













