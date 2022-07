Napoli allo sbando, sicurezza zero: nella notte nuovo accoltellamento e un ferito da arma da fuoco. In zona Mercato arresti per estorsione

674 Visite

Ieri sera verso le 20 i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per persona ferita d’arma da fuoco. Poco prima si era presentato ferito il 38enne Salvatore Antonio Zinno, napoletano già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo mentre era a via de Lavinaio a bordo del proprio scooter sia stato avvicinato da 2 persone – anche loro a bordo di uno scooter – che in un tentativo di rapina esplodevano alcuni colpi d’arma da fuoco. Il 38enne veniva riscontrato affetto da “colpi d’arma da fuoco gamba sinistra con foro ingresso e uscita al terzo medio, gamba destra ferita arma fuoco con proiettile ritenuto”, prognosi 30 giorni ed è tuttora ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’evento i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, che indagano, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9.

Napoli: Estorsione al mercato. Carabinieri arrestano 2 persone

I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno arrestato per estorsione il 39enne Angelo Giovenco* e Ciro D’Amico**, suo coetaneo. Il primo è di Pianura mentre l’altro è di Fuorigrotta, sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Operazione vecchio stile quella dei Carabinieri del nucleo investigativo che hanno osservato, controllato e pedinato i 2 che si muovevano nel mercato rionale di Pianura.

Davanti agli occhi attenti dei Carabinieri l’estorsione che si consumava pian piano.

19 i commercianti di via Jose Maria Escriva che, avvicinati dai 2, consegnavano la somma di 10 euro.

Diversi i commercianti sentiti che hanno raccontato ai militari dell’Arma come la “tassa” fissa si ripetesse quotidianamente da 4 settimane.

Gli arrestati sono nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per approfondire la vicenda.

* NATO A CASTEL VOLTURNO (CE) IL 23.5.1983

** NATO A NAPOLI IL 24.1.1983

Questa notte verso le 4 i carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Tribunali per persona ferita. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un 26enne mentre stava passeggiando con un suo amico all’altezza della pizzeria Sorbillo era stato avvicinato da tre giovani che lo volevano rapinare dello zaino. Alla reazione delle vittime uno degli aggressori feriva il 26enne con un coltellata all’avambraccio sinistro. Sul posto anche il personale del 118 che trasportava l’uomo al pellegrini dove veniva giudicato affetto da “ferita da taglio avambraccio sinistro” e guaribile in 10 giorni. Il 26enne è stato dimesso mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia centro.













