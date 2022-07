213 Visite

Mappatella Beach, Borrelli e Carbone (Europa Verde): “Spiaggia tagliata in due da immensa pozzanghera. Inascoltata dal Comune nostra segnalazione su grossa perdita sull’arenile, serve maggiore cura per le spiagge pubbliche”.

“Dopo l’ennesimo sopralluogo alla spiaggia della Rotonda Diaz conosciuta come ‘Mappatella beach’ per verificarne le condizioni ci ha sorpreso l’esistenza di una grossa palude che divide la piaggia in due dove nuotano e stazionano gli uccelli. Da maggio avevamo avvisato il comune che c’era una grave perdita (che non ha nulla a che fare con le fogne) vicino agli scogli artificiali. Una perdita che, come già successo negli anni precedenti, si è allargata. Purtroppo non siamo stati ascoltati e non c’è stato alcun intervento. Il risultato è che adesso la spiaggia è tagliata in due da questa enorme pozzanghera che in alcuni punti assume l’aspetto di una sorta di palude piena di alghe e mucillaggine e dove gli uccelli vanno a bere e rinfrescarsi. In alcuni punti sono stati gettati anche dei rifiuti. Un pugno nello stomaco per un lido che rovina l’intero Sito che nel complesso è da promuovere. Allo stato attuale sarà difficile rimediare perché servono mezzi pesanti e invasivi per intervenire. La spiaggia della Rotonda Diaz è balneabile dal 2009 grazie a un lavoro di bonifica che facemmo con l’allora assessore Verde Rino Nasti e il dirigente Bartolomeo Sciannimanica.













