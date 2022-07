Napoli, gli interventi in Consiglio comunale

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha chiesto maggiore attenzione per Ponticelli, un territorio impoverito sul quale si sono sommati quarant’anni di errori della politica e dove c’è bisogno di presenza concreta e provvedimenti immediati: pulizia, vigili urbani, trasporti, manutenzione del verde. Occorre dare una prospettiva di vita nuova ai cittadini che vivono in una situazione di marginalità anche seguendo l’esempio di Mia Filippone, che da dirigente scolastica del Marie Curie tanto ha fatto per quel territorio. Infine sul campo rom di via Galileo Ferraris è necessaria una soluzione per garantire subito l’approvvigionamento idrico.

Antonio Bassolino (Misto) ha chiesto che i progetti di riqualificazione urbana e funzionale di piazza Garibaldi e dell’area del Centro Direzionale siano condivisi con il Consiglio comunale. Porta Est rappresenta una grande opportunità per la città ma, affinché lo sviluppo urbanistico non sia caotico e rispetti i bisogni della città, è necessario che tutti i progetti urbanistici siano discussi al più presto in Consiglio.

Per Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde) privare il campo rom di via Galileo Ferraris dell’acqua costituisce un rischio igienico-sanitario per l’intera città, mentre su su Porta Est ha condiviso la richiesta del coinvolgimento del Consiglio comunale. Sul debito della Calcio Napoli si è detto contrario alla richiesta della società di azzerrare il canone per i due anni di pandemia, perché un trattamento di favore legittimerebbe anche altri debitori a chiedere la stessa cancellazione.

Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha chiesto che si dica chiaramente che il cancro della città si chiama camorra. Dal Comune deve partire un appello all’unione di tutte le istituzioni per contrastare con fermezza quanto sta avvenendo in queste ultime settimane. Occorre allo stesso tempo garantire lavoro e far ripartire i progetti per i ragazzi dei quartieri più difficili, in modo da levarli dalle piazze di camorra e rimetterli in centri di ritrovo sani. È poi condivisibile far pagare il dovuto al Calcio Napoli perché bisogna essere intransigenti con chi ha di più.

Nino Simeone (Napoli Libera) ha denunciato la mancata conoscenza dei consiglieri comunali delle decisioni riguardanti gli interventi nei settori che toccano la vita dei cittadini, adottati dalla conferenza dei servizi formata da assessori, uffici e partecipate. Rispetto alla questione dei crediti verso il Calcio Napoli, va fatta rapidamente chiarezza, anche per dare un segnale ai cittadini.

Maria Grazie Vitelli (Partito Democratico) ha affrontato il problema della rimozione delle panchine e delle occupazioni di suolo nella Municipalità 5 dove negli ultimi anni si è registrato un aumento spaventoso delle attività di ristorazione e somministrazione. Questo ha causato non solo l’aumento dei fitti, ma anche un grave impoverimento culturale, con tante attività commerciali storiche costrette a chiudere. Urgono quindi più controlli e, in attesa del regolamento e delle assunzioni del nuovo concorso, potrebbe essere utile costituire una task force dedicata.

Per Rosario Palumbo (Cambiamo!) sono numerosi i dossier sui quali è necessario velocizzare l’azione amministrativa, superando resistenze e rallentamenti burocratici. E’ impensabile ad esempio che dopo otto mesi non si trovino le soluzioni per la manutenzione negli alloggi popolari ERP e per la deblattizzazione. Bisogna poi affrontare subito il problema del ciclo dei rifiuti e della riorganizzazione delle partecipate. Sul waterfront, va bene l’apertura del Molo San Vincenzo, ma bisogna fare di più per restituire il mare ai cittadini, anche istituendo il Festival del Mare. Nessuna risposta finora è stata data anche sulle comunità energetiche. È necessario creare un circolo virtuoso: investire per aumentare le risorse in modo da fornire i servizi ai cittadini.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha denunciato l’immobilismo di questi mesi sulle sue sollecitazioni di interventi di manutenzione a favore degli alloggi Erp del Comune. Non si vedono prospettive di cambiamento, invece occorre un cambio di passo per rispondere alle attese dei cittadini. Sul recente rogo avvenuto a Scampia, va detto che si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di episodi che ha riguardato negli anni l’area del campo rom senza che nulla si sia fatto per evitarlo, e per questo si torna a sollecitare provvedimenti.

Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha invocato chiarezza sulla divisione degli schieramenti: vanno distinti chiaramente centro, destra e sinistra, per evitare confusione come avvenuto in una Municipalità dove un esponente di provenienza della destra fa parte di un gruppo a sostegno del Sindaco. Sul Calcio Napoli va fatta chiarezza una volta e per tutte, anche per evitare malumori nelle società sportive più piccole alle quali viene riservato un trattamento diverso.

Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha segnalato i gravi problemi della Circumvesuviana che in questa estate è stata caratterizzata da disagi, ritardi, soppressione di corse. Il problema non riguarda solo i turisti, ma soprattutto i cittadini di Barra e Ponticelli, in pratica esclusi dal trasporto pubblico. C’è bisogno di uno scatto, che deve partire dal Consiglio comunale, per capire quali azioni concrete il managment di EAV vuole mettere in campo. Va poi assicurata maggiore attenzione sui problemi di criminalità organizzata nei quartieri di Ponticelli e Pianura.

Luigi Carbone (Napoli Solidale – Europa Verde) ha proposto di indirizzare il processo per il superamento delle barriere che dividono il mare dalla città prevedendo, per esempio, l’ampliamento degli arenili. Il mare è un diritto di tutti e deve essere possibile a tutti, anche alle persone con disabilità, accedervi. Per questo occorre stimolare un cambiamento di visione che apra la città al mare, coinvolgendo il Consiglio comunale, per fare di Napoli una vera città di mare.