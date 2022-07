CRISI DI GOVERNO, CENTRODESTRA COMPATTO: NUOVO ESECUTIVO SENZA 5 STELLE

93 Visite

«Serve un governo autorevole e credibile per affrontare i passaggi che abbiamo di fronte in Europa. Noi la sosterremo perché vogliamo completare il Pnrr e le riforme necessarie che sono ancora diverse. Siamo d’accordo al patto che ci ha proposto e siamo ancora più convinti di prima». Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi. «Tutti dovrebbero fare lo stesso – ha aggiunto – dire con chiarezza se si condivide o no questa proposta. Non è serio inventare soluzioni alternative».

Ore 14:55 – Dal centrodestra condizioni che rendono più difficile un Draghi bis

Alla fine prevale la linea dura, durissima. Che porta il voto anticipato ormai a un passo. Dopo un lunghissimo, ennesimo vertice a Villa Grande infatti, i leader del centrodestra di governo pongono a Draghi condizioni pressoché inaccettabili per continuare il cammino dell’esecutivo: non solo l’uscita del M5S da maggioranza e esecutivo, ma un veto Draghi bis. Non semplicemente la sostituzione di un paio di ministri, ma in governo da ricostruire da capi, senza ministri sgraditi (propri, azzurri e leghisti, e altrui, come Lamorgese e Speranza che Salvini non vuole piu vedere). Un governo a piena trazione centrodestra, con le bandiere programmatiche del centrodestra. E con Draghi al vertice quasi a sfida, a gestire le decisioni dei partiti. Ha spinto Salvini, ma non si è minimamente opposto Berlusconi, ben conscio che ira si spalanca la strada delle elezioni anticipate, a meno di improbabili trattative alle quali Draghi non pare disposto. Qualche ora ancora, e la legislatura potrebbe definitivamente chiudersi. Magari nella dissoluzione di pezzi di partiti: i moderati di Lega e FI gia riflettono se andarsene o restare.