Calvizzano. Eventi estivi, gli appuntamenti del weekend: domenica concerto live con Livio Cori, Mavi Gagliardi ed Enzo Fischetti

Continua con altri quattro imperdibili appuntamenti la rassegna di eventi estivi organizzati dal Comune di Calvizzano, grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli. Domenica 24 luglio alle 21:00 presso il “Parcheggio di Via Galiero” in Calvizzano si terrà un concerto musicale ed un’esibizione comica di noti artisti di Made in Sud. Saranno Livio Cori, Mavi Gagliardi ed Enzo Fischetti a dare ancora più lustro al progetto “Da San Pietro a San Giacomo – Un Percorso alla scoperta dei tesori celati” che si avvia verso la conclusione. La rassegna di eventi, quest’anno, talmente ricca e variegata da piazzarsi al top tra le kermesse dell’Amministrazione comunale per l’estate in città ad oggi si è rivelata un vero successo.

“La rassegna di eventi giunge quasi al termine, sono state settimane intense, ricche di scoperte legate alla storia del nostro territorio, intensamente partecipate. Domenica 24 luglio celebri artisti noti nel panorama locale e nazionale ci allieteranno con le loro performance. La cittadinanza ha risposto in maniera positiva alle nostre iniziative, apprezzando il modo in cui abbiamo strutturato il cartellone degli eventi. Nel fine settimana allestiremo, in collaborazione con la Pro Loco, il “Museo del Come Eravamo” con l’esposizione di attrezzi agricoli, elementi di arredo, utensili di casa e libri d’epoca legati alla storia calvizzanese, all’interno del cortile della Scuola Diaz dal 23 al 25 luglio dalle 19:00 alle 21:00, si terrà, altresì, la mostra delle Tele dell’artista napoletano Andrea Vaccaro all’interno della Parrocchia di San Giacomo Apostolo il 24 luglio dalle 17:00 alle 19:00. Il 25 Luglio, infine, si terrà la processione del Santo Patrono di Calvizzano San Giacomo Apostolo accompagnata da sbandieratori e musici preceduta dalla santissima messa nel parcheggio di Via Galiero in programma alle ore 20:00. Alle 21.30 sarà il momento dello spettacolo pirotecnico che simulerà il famosissimo incendio del Campanile. Sarà un week end ricco di appuntamenti in tre diverse location del paese, vi aspettiamo in tanti, numerosi come sempre per vivere queste ultime serate di eventi celebrando il nostro Patrono. Vogliamo rivivere le emozioni del passato. Ringrazio la Parrocchia San Giacomo Apostolo, Don Ciro Tufo, la Pro Loco e la mia squadra per il lavoro svolto al fine di garantire la buona riuscita degli eventi. Non mancate!”. Così in una nota Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano.